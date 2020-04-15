Коронавирус нашли у губернатора Рио-де-Жанейро

Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел заразился коронавирусом.

"Хочу сообщить, что с пятницы чувствовал себя не очень хорошо. Попросил сделать тест на COVID и сегодня пришел положительный результат", — сообщил политик во вторник в своем аккаунте в Twitter. Губернатор добавил, что продолжит работать из резиденции, "с соблюдением ограничений и рекомендаций врачей": "Уверен, что преодолею и эти сложности".

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Глава региона попросил жителей оставаться дома и соблюдать меры социального дистанцироваться. "Болезнь не разбирает, заражение распространяется быстро", — написал он.

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Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару посетил больницу без маски. Об этом сообщил телеканал Globo1. Он решил навестить коммерческие и жилые кварталы столицы, несмотря на то, что в городе введен режим самоизоляции.

Он посетил больницу Минобороны, затем зашел в аптеку на юго-западе города и зашел в жилой дом. Судя по видео с места событий, он касался лица рукой без перчатки, маски на нем не было, он периодически жал протянутые к нему руки. Президент останавливался, разговаривал с людьми, фотографировался с ними.

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