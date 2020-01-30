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Коронавирус наступает: инфекция-убийца проникла еще в три страны мира

30 января, 11:55

Смертельный вирус проник в одну европейскую страну и в две страны Юго-Восточной Азии

Сразу три государства – одно европейское и два с Юго-Восточной Азии – сообщили о первых случаях обнаружения нового типа коронавируса, жертвами которого к настоящему моменту стали не менее 170 человек.

В частности, как сообщил 29 января руководитель департамента безопасности здравоохранения Финляндии, профессор Мика Салминен, инфекцию зафиксировали у 32-летней женщины, которая приехала из ставшего эпицентром вспышки города Ухань.

Сейчас инфицированная женщина находится в центральной больнице в Лапландии Рованиеми, пишет Yle. После Франции и Германии Финляндия стала третьей страной Европы, где у пациента официально подтвердили наличие штамма 2019-nCoV.

Также по данным Министерства здравоохранения Индии, 30 января положительный результат анализов оказался у студента Уханьского университета в штате Керала на юге страны.

"Анализы пациента показали положительный результат на новый коронавирус – его поместили в больницу в изоляции. Пациент находится в стабильном состоянии и под пристальным наблюдением врачей", – заверили в Минздраве.

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Стоит отметить, что на фоне общественного давления после эвакуации своих граждан США и Японией, Нью-Дели также были вынуждены обеспечить эвакуацию.

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Кроме того, на брифинге Министерства здравоохранения Филиппин в этот же день также подтвердили первый случай заражения.

"Сегодня Минздрав подтверждает, что анализы 38-летней пациентки из Китая оказались позитивными", – заявил чиновник.

Ранее филиппинское здравоохранительное ведомство взяло анализы у 23 человек, у которых зафиксировали симптомы гриппа.

Напомним, что, помимо этих стран и Китая, откуда начал распространяться коронавирус 2019-nCoV, им инфицировались еще в 13 странах: Японии, Таиланде, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Непале, Камбодже, Германии, Шри-Ланке, Франции. А вчера стало известно о проникновении инфекции на Ближний Восток – первый случай заболевания был зафиксирован в ОАЭ.

Всего с декабря прошлого года в одном только Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания вирусной пневмонией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня

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