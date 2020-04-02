Коронавирус наступает на человечество: карта по странам за 2 апреля и все подробности

В разных частях мира продолжают попытки сдержать натиск невидимого врага - вирус пока не отступает

Коронавирус распространился на все материки, кроме Антарктиды – пока разные страны продолжают разрабатывать или тестировать вакцину, инфекция беспощадно отнимает жизни в Европе, Азии, Африке, Австралии и на обоих Америках.

По некоторым прогнозам, всемирная пандемия может продлиться два года, а заразятся и переболеют COVID-19 до 70% населения планеты.

На сегодняшний день, по данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, в мире было зарегистрировано более 951,9 тысячи заразившихся, включая 202,3 тысячи выздоровевших и 48,2 тысячи погибших. Таким образом, в разных странах все еще болеют около 701,2 тысячи человек.

Новости "Сегодня" внимательно следят за развитием событий вокруг всемирной пандемии:

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