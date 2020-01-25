Коронавирус наступает: высший уровень угрозы объявлен для 1,17 млрд человек

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В Китае власти как минимум 24 провинций ввели высший уровень реагирования на угрозу общественному здоровью в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Таким образом, специальные меры охватили 1,17 млрд граждан страны. Последними высший уровень угрозы 24 января объявили северо-восточная провинция Ляонин с населением 43,59 млн человек и северо-западная Ганьсу с 26,37 млн человек.

В свою очередь, в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая уточнили, что число летальных исходов, вызванной новым типом коронавируса, возросло до 41, а количество заразившихся увеличилось до 1287, состояние 237 из них оценивается как тяжелое.

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В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под медицинским наблюдением. По данным портала, ведущего круглосуточный мониторинг ситуации, число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в городе Ухань – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.

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Возбудитель болезни – коронавирус 2019-nCoV – был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые зафиксировали подозрение на коронавирус. Об исследовании каждого из случаев подозрения на коронавирус проинформируют население Украины, уверяют власти.

С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

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