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Коронавирус научился "прятаться": ученые сделали неожиданное открытие

13 марта, 13:08

Денис Беспалов

Измененмя в геноме помогают коронавирусу быстрее распространяться в условиях активной борьбы с ним

Молекулярные биологи из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Это говорит о том, что геном этого вируса менее стабилен, чем считалось ранее. Свое открытие ученые описали в статье для электронной научной библиотеки bioRxiv.

"До настоящего времени ученые считали геном SARS-CoV-2 более стабильным, чем у возбудителей ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии SARS. Мы открыли первое крупное изменение – почти полное удаление участка по соседству с геном ORF8. Мы предполагаем, что благодаря этому появилась менее активная форма SARS-CoV-2", - пишут ученые.

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Биологи и медики из Сингапурского национального университета пришли к такому выводу, изучая образцы вирусов из выделений, которые были собраны у всех пациентов сингапурских клиник, зараженных коронавирусом нового типа. Этот анализ неожиданно показал, что у многих больных была новая форма вируса, в геноме которого по сравнению с более ранними версиями не было участка длиной почти в четыре сотни нуклеотидов.

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Точные последствия этих изменений ученым еще предстоит узнать, однако специалисты предполагают, что подобная модификация РНК могла сделать SARS-CoV-2 менее заметным для иммунитета и помочь ему адаптироваться к жизни в клетках человека. Благодаря этому, возможно, коронавирус стал быстрее распространяться в условиях активной борьбы с ним.

Ранее новости "Сегодня" писали, что за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ученые заражение коронавирус

Источник: УНН

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