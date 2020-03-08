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Коронавирус найдут быстро: в Китае создали новый прибор

8 марта, 03:05

Руслан Ровик

На подтверждение наличия COVID-19 будет уходить всего полчаса

В Китае ученые из Сямэньского университета на востоке страны создали измерительный прибор, который позволит установить наличие коронавируса в организме человека всего за полчаса.

Как стало известно, новинку уже одобрили в Государственном управлении по контролю за медицинской продукцией КНР.

Разработчики планируют бесплатно направить 90 тысяч комплектов в больницы и медицинские центры провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка COVID-19.

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Предполагается, что благодаря этому прибору существенно снизятся издержки и облегчится труд врачей по работе с людьми, у которых подозревают наличие вируса.

Ожидается, что с конвейера ежемесячно будет сходить не менее миллиона комплектов и уже в ближайшее время частные потребители и медицинские организации получат возможность применить прибор на практике.

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Напомним, 3 марта в Черновцах был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии.

Позже в Черновицкой области решили объявить карантин – были приостановлены занятия в школах и вузах, а также рекомендовалось закрыть детские сады.

Стоит добавить, что в Минздраве предупреждали, что будут вводиться ограничения на проведение массовых мероприятий, а также закрываться школы.

Где можно провериться на коронавирус – смотрите в сюжете:

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Китай ученые инфекция коронавирус

Источник: ТАСС

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