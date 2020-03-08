Коронавирус найдут быстро: в Китае создали новый прибор

В Китае ученые из Сямэньского университета на востоке страны создали измерительный прибор, который позволит установить наличие коронавируса в организме человека всего за полчаса.
Как стало известно, новинку уже одобрили в Государственном управлении по контролю за медицинской продукцией КНР.
Разработчики планируют бесплатно направить 90 тысяч комплектов в больницы и медицинские центры провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка COVID-19.
Предполагается, что благодаря этому прибору существенно снизятся издержки и облегчится труд врачей по работе с людьми, у которых подозревают наличие вируса.
Ожидается, что с конвейера ежемесячно будет сходить не менее миллиона комплектов и уже в ближайшее время частные потребители и медицинские организации получат возможность применить прибор на практике.
Напомним, 3 марта в Черновцах был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии.
Позже в Черновицкой области решили объявить карантин – были приостановлены занятия в школах и вузах, а также рекомендовалось закрыть детские сады.
Стоит добавить, что в Минздраве предупреждали, что будут вводиться ограничения на проведение массовых мероприятий, а также закрываться школы.
Где можно провериться на коронавирус – смотрите в сюжете:
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