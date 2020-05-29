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Коронавирус не помеха: в Лондоне врач и медсестра обвенчались прямо в больнице (видео)

29 мая, 00:51

Сергей Пономаренко

Пышные торжества пара была вынуждена отменить из-за пандемии

В Лондоне врач и медсестра поженились в той же больнице, где и работают.

Анналан Наваратнам и Джен Тайпипинг ежедневно борются за жизнь зараженных инфекцией коронавируса в госпитале Святого Томаса. Из-за пандемии они вынуждены были отменить празднование свадьбы. Но не венчание – пара дала обет в часовне больницы. Все родственники и друзья могли наблюдать онлайн – за церемонией и первым танцем молодоженов.

"От некоторых вещей было легко отказаться – от пышного празднования или роскошного торта. Но были вещи, которых мне не хватало, например, отец не вел меня к алтарю", – говорит медсестра Джен Тайппинг.

"Мы хотели избавиться от неуверенности, скорее жениться и провести всю жизнь вместе", – добавляет врач Анналан Наваратнам.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как филлипинцы Чино и Кат Вафлор сыграли свадьбу, несмотря на извержение вулкана Тааль. Молодежены даже делали снимки на фоне проснувшегося вулкана.

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Также мы писали, как в Китае жених после странного ритуала сбежал со свадьбы и попал в аварию.

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Великобритания Лондон венчание врачи медсестры

Источник: Сегодня

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