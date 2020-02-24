Коронавирус обнаружили еще в двух странах: появились подробности

Первый случай заражения коронавирусом нового типа отмечен в понедельник в Ираке. Об этом сообщил новостной портал Shafak News, со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Наджаф, где он был выявлен.

"Результаты проведенных сегодня лабораторных исследований показали, что изучающий религиоведение иранский студент, который прибыл в Ирак еще до того, как было принято решение запретить въезд гражданам Ирана, заражен коронавирусом", - указал глава департамента Радван аль-Кинди.

По его словам, это обнаружилось, когда медицинские бригады обследовали приехавших и студентов из соседней страны в их домах. Состояние одного из них вызвало подозрения врачей.

"Он был помещен в больницу, а взятые у него пробы были направлены на лабораторные исследования. Самого студента поместили в изолятор, - отметил аль-Кинди. - Результаты анализов показали, что он является носителем вируса".

Также первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был подтвержден в Афганистане – в городе Герат, на западе страны. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Ферозуддин Фероз.

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Заболевший – мужчина 35 лет, прибыл из провинции Кум в Иране, его состояние удовлетворительное.

Министр добавил, что всего с подозрением на вирус были госпитализированы трое прибывших из Ирана, у двоих этот диагноз не подтвердился.

Более 1 тыс. только жителей Герата за последние две недели посетили провинцию Кум в Иране, где отмечены факты заболевания, поэтому этим гражданам уделяется особое внимание.

На фоне распространения заболевания в Афганистане ввели уголовную ответственность за вывоз медицинских масок из страны.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что около 2 тысяч человек ежедневно вылечиваются в Китае от коронавируса, а заболевает несколько сотен. По словам главы китайского диппредставительства, значительно снизилась смертность от заболевания, в провинции Хубэй она сейчас составляет менее 3%, а в других провинциях – 0,55% от числа заболевших.

Напомним, власти Китая заявили, что ученые разработали вакцину против нового коронавируса.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, коронавирус обнаружен в 33 странах, включая Ирак и Афганистан.

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Видео: Reuters

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