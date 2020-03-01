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Коронавирус обнаружили еще в одной стране: подробности

1 марта, 08:04

Денис Беспалов

Пациенту 29 лет, он прилетел в Армению из Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.

"Пациенту 29 лет, он прилетел со своей супругой из Ирана 28 февраля", – сообщил Пашинян.

Пашинян отметил, что инфицированный сам пришел в госпиталь и сдал тест на наличие вируса, который показал положительный результат. По его словам, состояние больного оценивается как удовлетворительное.

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"Что очень важно, результат теста на коронавирус у супруги (зараженного) отрицательный", - подчеркнул премьер. Он заверил, что все люди, имевшие контакт с пациентом, будут изолированы.

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Отметим, во всех областях Украины готовятся к возможному появлению в нашей стране смертельно опасного коронавируса. Санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованныйдля транспортировки инфекционных больных, круглосуточно будет дежурить в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Напомним, в СНБО представили семь правил безопасности, которые помогут избежать заражения коронавирусом.

Видео: СНБО

Более подробно читайте в материале: Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Армения заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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