Коронавирус отступает: в Японии полностью отменили режим чрезвычайной ситуации

Власти Японии приняли решение отменить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, объявленного из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

"Сегодня я отменяю действие режима ЧС на всей территории Японии", – объявили глава правительства.

Режим продолжал действовать в пяти префектурах Японии: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо. До этого он был в несколько этапов снят в 42 из 47 префектур.

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8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хего на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая.

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Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране – в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хего.

Ранее сообщалось, что в Японии стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Японии подтверждено 16 550 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 413 человек, умерли 820.

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