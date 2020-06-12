Коронавирус парализовал Мексику

Из-за коронавируса Мексика столкнулась с сильным спадом экономической деятельности из-за ограничительных санитарных мер, введенных в связи с пандемией новой пневмонии. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Страну полностью парализовало из-за пандемии, потребление топлива снизилось на 70%", — заметил глава государства.

Заметим, что в конце марта власти Мексики объявили о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения, во избежание распространения инфекции.

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Мексика уже потеряла около 900 тыс. рабочих мест. При этом, по данным Национального института статистики и географии, в апреле индекс промышленного производства в республике обвалился на рекордные 29,6% в годовом исчислении.

"Я надеюсь, что постепенно мы восстановимся. Думаю, что мы уже достигли дна, и теперь начнется движение вверх", – считает мексиканский президент.

Согласно подсчетам Минздрава, с 28 февраля новым коронавирусом в Мексике заразились 133 974 человека, почти 16 тыс. инфицированных пациентов умерли. С 1 июня в стране после двухмесячного карантина началось постепенное возобновление работы предприятий, несмотря на то, что уровень эпидемической угрозы в регионах по-прежнему находится на максимальном уровне. Лопес Обрадор призвал соотечественников начать постепенно выходить из самоизоляции, соблюдая необходимые меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что борющиеся с коронавирусом аргентинские и мексиканские медики вышли на протесты.

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