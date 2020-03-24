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Коронавирус побежден: Китай снимает карантин с провинции Хубэй

24 марта, 11:02

Денис Беспалов

Покидающие Хубэй люди смогут передвигаться на основе кода здоровья

Власти Китая отменят ограничения на перемещения на въезд и выезд из провинции Хубэй 25 марта, которая ранее стала эпицентром распространения коронавируса. Как говорится в заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения региона, в административном центре провинции Ухане ограничения будут сняты 8 апреля.

Согласно документу, это решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

"С 00:00 часов 25 марта, за исключением района города Ухань, в провинции Хубэй будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд. Покидающие Хубэй люди смогут двигаться на основе кода здоровья ("цзяньканьма", программа по оценке риска подверженности человека инфицированию на основе его перемещений. – Ред.)", – говорится в документе.

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"С 00:00 часов 8 апреля в Ухане будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам, и восстановлено транспортное сообщение на въезд и выезд из города", – сказано в заявлении.

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Карантин в Ухане и провинции Хубэй действовал с 23 января.

Ранее сообщалось, что в Китае в ближайшее время собираются не только возобновить обучение в школах, но и проводить некоторые спортивные турниры. В частности, готовятся к возобновлению национального чемпионата по баскетболу. В Поднебесной считают, что ситуация с коронавирусом уже стабилизировалась.

Ранеекитайские врачи назвали главные ошибки при лечении коронавирусной болезни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай коронавирус COVID-19 Ухань

Источник: ТАСС

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