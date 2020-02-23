Коронавирус: погиб еще один мужчина, который был на лайнере Diamond Princess

В Японии зафиксировали третий случай смерти от коронавируса среди пассажиров, которые были на борту круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что речь идет о 80-летнем японце, которого ранее эвакуировали с судна и госпитализировали. Предыдущие два случая смерти от коронавируса среди пассажиров лайнера также зафиксировали среди японцев старше 80 лет.

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Напомним, судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех находящихся на борту. На судне объявлено двухнедельный карантин, который продолжался до 19 февраля .

В результате 3,7 тысячи человек, находящихся на борту, застряли в море у берегов Японии на карантине, который ввели японские власти. Само судно стоит на рейде у японского порта Йокогама, а всем пассажирам было запрещено выходить из кают.

После окончания карантина пассажиры лайнера начали сходить на берег в Японии. По данным японского Минздрава, в первую группу входили около 500 человек, у которых не было обнаружено коронавируса. В целом в первой группе преобладали пожилые люди. Для транспортировки спускающихся на берег выделили 16 автобусов, которые оплачивает компания – оператор круизного лайнера.

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