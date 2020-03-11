Коронавирус "покорил" еще две страны мира

Инфекция продолжает проникать во все новые и новые страны

Сразу две страны – Кот-д'Ивуар и Гондурас – сообщили о первых лабораторно подтвердившихся случаях инфицирования коронавирусом COVID-19, из-за которого в Украине уже был объявлен карантин.

В частности, по словам кот-д'ивуарского министра здравоохранения Эжена Ака Ауэле, в один из медцентров в столице страны, Абиджане, госпитализировали 45-летнего мужчину, у которого по возвращению из Италии подтвердился диагноз вызванной коронавирусом болезни.

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В свою очередь, в Twitter Минздрава Гондураса сообщили сразу о двух зараженных. Ими оказались 37-летняя и 42-летняя гражданки страны, которые в этом месяце вернулись из Италии и Швейцарии соответственно.

Кроме того, в Болгарии и Швеции впервые скончались люди, заразившиеся этой инфекцией. В обоих случаях речь шла об осложнениях, вызванных COVID-19 на фоне других заболеваний, которые ослабили иммунитет пациентов.

В то же время, в Венгрии, где на данный момент обнаружили 13 инфицированных, из-за угрозы распространения объявили режим чрезвычайного положения. Об этом 11 марта заявил официальный представитель правительства Золтан Ковач.

Напомним, что ранее в этот же день глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что масштабы распространения опасного вируса в мире дают основания говорить уже не эпидемиии, а о пандемии.

Как мы уже писали, в Киев поступили экспресс-тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000.

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