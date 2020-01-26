Коронавирус появился еще в декабре: украинец, живущий в Ухани, рассказал новые подробности

Если ходить в Ухани без масок, местные правоохранители могут выписать штраф

/ Фото: Reuters

Китайский коронавирус впервые появился еще в начале декабря, но внимание на него обратили только на прошлой неделе. Об этом рассказал украинский студент, который живет в Ухане, пишет 24 канал.

Парень объяснил, что первые случаи заболевания появились в районе Уханя "по ту сторону реки" от него – Ханькоу. На это особо никто не обращал внимания, ведь случаи были единичными.

Тревогу забили только на прошлой неделе, когда вирус начал передаваться среди населения и люди стали массово болеть. Впрочем студент уверяет, что власть на этот раз начала действовать действительно быстро, ведь она не хочет повтора 2002-2003 годов.

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По словам украинца, на этот раз Китай начал действовать решительно и принимать все необходимые меры из-за того, что хотят остаться на своих должностях.

"Они сейчас делают все, чтобы остаться на своих должностях", – сказал парень.

Общественные места в районе Ханькоу начали закрывать еще до того, как об эпидемии массово затрубили СМИ. Например, местный клуб закрыли буквально на следующий день сразу после того, как оценили опасность вируса.

Еще один житель Уханя рассказал, что если в городе ходить без масок, местная полиция может арестовать и выписать штраф. По его словам, паники в городе нет, но все учреждения закрыли. Видео рассказа мужчины опубликовал Mash.

Напомним, что в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Кроме того, в Китае зафиксирована еще одна жертва смертельного коронавируса . Теперь число погибших вследствие болезни достигло 42 человек.

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