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Коронавирус "пробрался" еще в одну страну мира

29 февраля, 18:24

Руслан Ровик

Первый случай заражения опасным вирусом обнаружили в еще одной стране Южной Америки

Новый коронавирус COVID-19 продолжает свое шествие по планете: заболевание обнаружили в 55-м государстве, им стал Эквадор в Южной Америке.

Об этом заявила министр здравоохранения этой страны Каталина Андрамуньо Себайос.

"Несмотря на принятые меры, как и в других 54 странах, вирус попал к нам в страну. Вынуждены сообщить о первом подтвержденном случае коронавируса в Эквадоре", — сказала она.

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Стоит добавить, что вирус буквально окружил Украину – его зафиксировали в России и Румынии, а позже стало известно о заболевших в Беларуси.

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Фото: helis.com

Отметим, что новые случаи заражения были обнаружены и в Европе – на западе Германии болезнь подтвердили у четверых детей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что из-за вспышки заболевания в Токио и Осаке отменили традиционный фестиваль ханами – любования цветущей сакурой, который планировали устроить в апреле, но увидеть красочную картину в этом году смогут только местные жители.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Эквадор заражение южная америка коронавирус распространение

Источник: ТАСС

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