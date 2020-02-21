Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Коронавирус проник еще в одну страну: кто и как заразился

21 февраля, 13:49

Израиль стал 29-ой страной мира с подтвердившимися случаями заражения

Власти Израиля сообщают о первом случае заражения на территории страны новым типом коронавируса COVID-19, жертвами которого стали не менее 2247 человек в мире.

По данным государственного радио "Кан", инфицированной оказалась женщина с круизного лайнера Diamond Princess, на котором обнаружили вспышку коронавируса.

Ее в числе 11 израильских граждан эвакуировали 20 февраля. По данным радиостанции, заражение произошло в Японии.

Реклама

Всех израильтян, прилетевших в страну после карантина, сразу же поместили в изоляцию в спецотделении одной из больниц, где им приказано оставаться в течение 14 дней.

Таким образом, Израиль стал 29-ой страной с подтвердившимися случаями инфицирования. Ранее вирусом заразились в трех других странах Ближнего Востока: Египте, Иране и ОАЭ.

В тренде
Бойня в немецком Ханау: новые подробности, фото, видео

Напомним, что 19 февраля первая группа пассажиров лайнера Diamond Princess начала сходить на берег в японском портовом городе Иокогама после двух недель пребывания в карантине.

Это судно стало крупнейшим очагом инфекции за пределами Китая. 25 членов экипажа карантинного судна оказались украинскими гражданами – двое их них инфицировались коронавирусом и были госпитализированы. Позже глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что украинцы выздоровели.

Подробнее о распространении коронавирусной инфекции, погибших и выздоровевших читайте в материале "Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Израиль эпидемия коронавирус вирусная пневмония

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинка не может вывезти собаку из Китая
Украинка не может вывезти собаку из КитаяДругие страны
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой герб
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой гербДругие страны
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения Эрдогана
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения ЭрдоганаРоссия
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фото
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фотоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...