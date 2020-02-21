Коронавирус проник еще в одну страну: кто и как заразился

Власти Израиля сообщают о первом случае заражения на территории страны новым типом коронавируса COVID-19, жертвами которого стали не менее 2247 человек в мире.

По данным государственного радио "Кан", инфицированной оказалась женщина с круизного лайнера Diamond Princess, на котором обнаружили вспышку коронавируса.

Ее в числе 11 израильских граждан эвакуировали 20 февраля. По данным радиостанции, заражение произошло в Японии.

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Всех израильтян, прилетевших в страну после карантина, сразу же поместили в изоляцию в спецотделении одной из больниц, где им приказано оставаться в течение 14 дней.

Таким образом, Израиль стал 29-ой страной с подтвердившимися случаями инфицирования. Ранее вирусом заразились в трех других странах Ближнего Востока: Египте, Иране и ОАЭ.

Напомним, что 19 февраля первая группа пассажиров лайнера Diamond Princess начала сходить на берег в японском портовом городе Иокогама после двух недель пребывания в карантине.

Это судно стало крупнейшим очагом инфекции за пределами Китая. 25 членов экипажа карантинного судна оказались украинскими гражданами – двое их них инфицировались коронавирусом и были госпитализированы. Позже глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что украинцы выздоровели.

Подробнее о распространении коронавирусной инфекции, погибших и выздоровевших читайте в материале "Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".