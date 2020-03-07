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Привезли из Италии: коронавирус пробрался в еще одну страну

7 марта, 15:19

Тина Наринецкая

COVID-19 обнаружили в 12-летней девочки

Коронавирус нового типа продолжает распространяться по всему миру. Опасную инфекцию обнаружили в еще одной стране – на Мальте. Об этом сообщает Sky News.

Как рассказали в Минздраве страны, COVID-19 заразилась 12-летняя девочка. Ребенок приехал из Италии.

Ранее первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Польше. Как рассказал министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский, заболевший приехал из Германии и сейчас госпитализирован в городе Зелена-Гура. Сейчас по всей стране в условиях карантина в связи с возможным заражением находятся 500 человек.

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Кроме того, случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали и в Украине. Привез вирус в страну житель Черновцов, который только недавно вернулся из путешествия с женой по Италии.

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"Что касается больного, состояние стабильное, не ухудшилось, но симптоматика сохраняется. Температура то повышается, то падает", – рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Отметим, что в ближайшие недели в странах Евросоюза ожидают всплеск случаев заражения китайским коронавирусом.

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Китай Мальта ребенок девочка заражение коронавирус распространение

Источник: Интерфакс

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