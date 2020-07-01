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Коронавирус продолжает атаковать Бразилию: счет идет на тысячи больных

1 июля, 05:02

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Очагом распространения инфекции в стране является юго-восточный регион

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось за сутки на 33 846 — до 1 402 041. Об этом информируют данные Минздрава страны.

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За минувшие сутки зарегистрировано также 1 280 смертей от последствий коронавируса. В общей сложности умерли 59 594 человека, выздоровели свыше 790 тыс.

Очагом распространения инфекции в стране является юго-восточный регион, в который входят штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс. Вторым по количеству подтвержденных случаев коронавируса продолжает оставаться северо-восток страны. Большое количество заражений и смертей по-прежнему фиксируется на севере страны. Меньше всего инфицированных отмечено на юге.

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Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.

Ранеев Бразилии за сутки выявили рекордное количество зараженных коронавирусом.

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Бразилия жертвы заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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