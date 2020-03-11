Коронавирус продолжает осваивать новые территории

В Латинской Америке коронавирус подтвержден в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, Бразилии, Мексике

Боливийские медики нашли два первых случая заражения коронавирусом нового типа в стране. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"Министр здравоохранения доктор Анибаль Крус подтвердил два первых случая заражения коронавирусом в Боливии в департаментах Оруро и Санта-Крус", — говорится в заявлени ведомства в сервисе микроблогов в Twitter.

Напомним, что в Латинской Америке коронавирус подтвержден в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, Бразилии, Мексике.

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Ранее первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Заразившийся является гражданином Турции и недавно вернулся из Европы. Состояние пациента оценивается как стабильное, он помещен в карантин.

Также недавно первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Польше. Заболевший приехал из Германии и сейчас госпитализирован в городе Зелена-Гура. Власти Польши заверяют, что приняли все меры для противодействия распространению заболевания: подготовлены несколько десятков инфекционных отделений, лаборатории, приобретены десятки тысяч тестов на коронавирус.

Видео: Reuters

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