Коронавирус расползается по миру: еще в одной стране зафиксировали заражение

Коронавирус нового типа был зафиксирован у женщины в Ливане, прилетевшей из Ирана

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Ливане. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, его слова передает агентство Reuters.

По его данным, коронавирус нового типа был зафиксирован у женщины, прилетевшей из Ирана. По данным новостного портала Naharnet, она помещена под карантин в больницу при университете им. Рафика Харири.

Также министр сообщил, что еще два человека могли быть инфицированы.

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Ранее власти Израиля сообщили о первом случае заражения на территории страны новым типом коронавируса COVID-19. Инфицированной оказалась женщина с круизного лайнера Diamond Princess, на котором обнаружили вспышку коронавируса.

Таким образом, Израиль и Ливан стали 29-ой и 30-й странами с подтвердившимися случаями инфицирования. Ранее вирусом заразились в трех других странах Ближнего Востока: Египте, Иране и ОАЭ.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

По данным на утро 21 февраля, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

Более детально читайте в материале Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

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