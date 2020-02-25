Коронавирус распространяется: специалисты ВОЗ указали на важную деталь

Вирус может распространяется, через людей заболевших при посещении Китая, но недуг их остался незамеченным

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила в мире ряд очагов заражения новым коронавирусом, не имеющих установленной эпидемиологической связи со вспышкой заболевания в Китае. Как заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, эти случаи вызывают обеспокоенность и над решением проблемы сейчас работают специалисты.

"Мы увидели в паре мест в мире очаги, в которых неожиданно проявляется передача коронавируса, – сказал он. – Однако в этих случаях нет немедленного указания на эпидемиологическую связь со вспышкой в Китае".

По его словам, специалисты пытаются во всех таких случаях выяснить источник распространения вируса. Одно из предположений состоит в том, что речь может идти о заражении от человека, заболевшего при посещении Китая, но недуг его остался незамеченным.

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Если источником заражения послужил человек, у которого не выявили заболевание, то нужно выяснить, почему коронавирус не удалось обнаружить, добавил он. Линдмайер не исключил возможности цепочки заражения, когда больной с легкой формой заболевания мог заразить человека, который также перенес недуг легко, но заразил еще кого-то, у кого симптомы проявляются в тяжелой форме.

"Если это так, то нужно знать, почему это происходит именно так. Нужно многое еще понять относительно этого вируса", – резюмировал официальный представитель ВОЗ.

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Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден.

Вспышка коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

Коронавирус был зафиксирован уже в 36 странах.

Тем временем премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, если вирус прорвется на территорию нашей страны, ничего страшного не случится.

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