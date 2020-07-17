Коронавирус разоряет королеву Британии: Елизавета II нашла "подработку"

Туристов нет и Букингемский дворец пустил королевский сад на выпуск алкоголя

Экономический кризис, который накрыл Великобританию в связи с эпидемией коронавируса, добрался и до Букингемского дворца – из-за падения доходов лондонская резиденция королевы наладила выпуск "джина от Елизаветы II".

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Как сообщает Sky News, 42-градусный напиток изготовляют из 12 растительных компонентов, которые собирают в королевском саду, в том числе лимонной вербены, ягод боярышника, лаврового листа и листьев шелковицы.

Приобрести бутылку джина можно на сайте фонда Royal Collection Trust, который отвечает за сохранность сокровищ британской монархии. Стоимость одной бутылки (0,7 л) ни много ни мало 40 фунтов стерлингов (около 1,4 тыс. грн), но пересылают его только по территории Соединенного Королевства.

"Для идеального утоления жажды летом рекомендуемый метод подачи: налить порцию джина в заполненный льдом короткий стакан, после чего долить тоник и приправить ломтиком лимона", – объясняют в фонде.

Журналисты отметили, что королева Елизавета II и сама является большой поклонницей джина, а ее любимый коктейль – это доля джина на две доли дюбонне (французский винный аперитив) со льдом и долькой лимона.

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Фото: Royal Collection Trust

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Все средства от продажи джина пойдут на финансирование и поддержание обширной коллекции произведений искусства королевы, одной из последних великих европейских королевских коллекций, которая осталась нетронутой.

Дополнительные источники дохода Букингемский дворец вынужден искать, поскольку сейчас все королевские объекты закрыты для туристов, из-за чего королевская казна может недополучить в этом году 18 млн фунтов. На этом фоне 650 сотрудникам Royal Collection Trust уже предложили уволиться по собственному желанию.

Напомним, что коронавирус создал угрозу не только королевской казне, но и непосредственно членам монаршей семьи – COVID-19 обнаружили у сына королевы, принца Чарльза. Но, несмотря на преклонный возраст, наследник престола победил болезнь.

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Стоит отметить, что по британской казне бьет не только коронавирус, но и выход из Евросоюза. Еще в январе эксперты оценивали экономический ущерб Соединенного Королевства из-за Brexit в 170 млрд долларов.

А как борются с коронакризисом в других странах мира, смотрите в видеосюжете:

Коронавирус: как государства мира помогают своим гражданам пережить экономический кризис?

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