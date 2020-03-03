Коронавирус с доставкой: в Рио-де-Жанейро попал в больницу водитель Uber

Водитель полагает, что мог подхватить коронавирус от одного из своих пассажиров

Водитель сервиса по заказу такси Uber был госпитализирован в бразильском Рио-де-Жанейро с подозрением на коронавирус. Об этом заявила газета Globo

Водитель Uber изолирован в государственной региональной клинике им. Жетулиу Варгаса на севере столицы штата до тех пор, пока не будут готовы результаты его анализов. Мужчина полагает, что мог подхватить коронавирус от одного из своих пассажиров, поскольку в период завершившегося карнавала в Ри-де-Жанейро он возил туристов. Пока информация о его состоянии не уточняется.

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Напомним, что сейчас Рио-де-Жанейро с подозрением на коронавирус под наблюдением врачей находятся 42 человека при 433 заразившихся по всей стране. У еще 27 жителей региона анализы показали отрицательный результат.

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По данным Минздрава Бразилии, в стране зарегистрировано два подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Оба пациента проживают в Сан-Паулу, куда недавно вернулись из Италии. Они находятся на карантине дома, поскольку не требуют интенсивного врачебного ухода.

Тем временем, президент США Дональд Трамп не исключает возможность введения общенационального режима ЧП в США из-за коронавируса, однако, по его словам, сейчас в этом нет необходимости.

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