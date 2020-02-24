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Коронавирус шагает по миру: зараза пробралась в две новые страны

24 февраля, 12:16

Количество стран, в которых подтвердили инфицирование, достигло 29

Вскоре после того, как стало известно о первом случае заражения коронавирусом COVID-19 в Ливане, еще два арабских государства обнаружили на своей территории инфицированных.

Как сообщает Arab News, 24 февраля симптомы вируса оказались у одного человека в Бахрейне и у трех – в Кувейте. Все они вернулись из Ирана, где количество инфицированных достигло 47, 12 из которых скончались.

При этом отмечается, что один из инфицированных людей в Кувейте – подданный Саудовской Аравии. Министерство здравоохранения королевства сообщило о координации с кувейтскими органами здравоохранения по его лечению, отметив при этом, что он останется в Кувейте до своего полного выздоровления.

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По данным Министерства здравоохранения, всех, кто прибывает из стран с зафиксированными случаями заражения, ждет 14-дневный мониторинг их состояния.

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Таким образом, Бахрейн и Кувейт стали соответственно 28-й и 29-й странами, в которых обнаружили инфицированных.

Напомним, ранее кувейтский блогер Сальва аль-Матири заявила о создании ею метода лечения нового типа коронавируса COVID-19. Девушка утверждает, что отнесла труд с описанием разработки в посольство Китая в Кувейте.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 29 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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