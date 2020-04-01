Коронавирус шагает по планете: первая смерть пациента с COVID-19 зарегистрирована в еще одной стране

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил о первой смерти пациента с диагнозом COVID-19.

"Первая смерть от COVID-19 в Сальвадоре", – написал он в твиттере.

"Господь защитит нас", – добавил Букеле.

По последним данным, в стране насчитывается 32 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

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Ранее первый пациент с коронавирусом умер в Омане. Об этом сообщило Информационное агентство Омана.

По его данным, речь идет о 72-летнем подданном страны. По информации агентства, в Омане зафиксировано 192 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса, созданной американским исследовательским университетом Джонса Хопкинса.

Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Италии – 12 428, Испании – 8269, США – 3415, в Китае – 3309, Франции – 3032, Иране – 2898.

Также ранее мы писали о том, что Минздрав озвучил неожиданную статистику по заражению коронавирусом в стране.

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