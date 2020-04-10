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Коронавирус способен к "самовоскрешению": ученые объяснили феномен

10 апреля, 10:48

Станислав Кожемякин

Инфекция может оживать в людях, которые излечились

Корейские ученые предполагают, что коронавирус SARS-CoV-2, пандемию которого сейчас переживает мир, может реактивироваться у уже излечившихся пациентов.

Об этом, как сообщает Bloomberg, заявили исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Южной Кореи.

По их словам, как минимум у 51 из 7,1 тысяч выздоровевших корейцев после выхода из карантина повторный анализ показал положительный результат на коронавирус.

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Генеральный директор корейского ЦКПЗ Чонг Юн Кен считает, что они не заразились повторно, как это фиксировали в Китае, а вирус у них реактивировался.

"Придавая большее значение реактивации как возможной причине, мы проводим комплексное исследование по этому вопросу. Было много случаев, когда пациент во время лечения давал отрицательный результат на один день и положительный – на следующий", – сказал он.

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Считается, что человек полностью выздоровел от коронавируса, если он сдал два отрицательных теста с 24-часовым интервалом.

Напомним, что за все время эпидемии в Южной Корее было зафиксировано более 10,4 тысяч инфицированных, из которых 208 скончались.

Как мы уже сообщали, накануне количество всех зафиксированных заражений в мире пересекло отметку в 1,5 миллиона. Лидерство удерживают США, Испания, Италия, Германия и Франция.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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