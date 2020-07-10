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Коронавирус убил африканскую королеву

10 июля, 05:51

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Правительница зулусов и вдова бывшего короля Нолоисо скончалась от COVID-19

Коронавирусная пандемия продолжает собирать свою кровавую жатву, не делая исключений в том числе и для монархов – ранее от COVID-19 умерла родственница короля Испании, а теперь жертвой стала зулусская королева Нолоисо Сандиле в ЮАР.

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Как сообщает SAnews, смерть женщины от COVID-19 подтвердил королевский дом Рхархабе. 56-летняя королева умерла 8 июля.

Будучи вдовой покойного короля Макшобха Сандиле, Нолоисо приходилась сестрой нынешнему монарху народа зулу Гудвиллу Звелитини, и исполняла обязанности регента.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, с которым недавно произошел конфуз из-за маски, выразил свои соболезнования монаршему дому Рхархабе, отметив "глубокую и непоколебимую приверженность (королевы Нолоисо – ред.) благосостоянию ее народа и страны".

По его словам, покойная сыграла важную роль "в принятии традиционных ценностей южноафриканским обществом" и развитии ее королевства.

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Кроме того, Нолоисо отстаивала права женщин в деревнях, дав им право голосовать, несмотря на глубокие патриархальные настроения в ЮАР, но при этом, чтобы сдержать эпидемию коронавируса, она приказала временно отменить исполнение традиционных обрядов.

Стоит отметить, что, несмотря на наличие президента, в ЮАР существует семь монарших домов, каждый из которых правит отдельным африканским племенем.

Южная Африка является самой пострадавшей от эпидемии страной континента. С начала распространения инфекции, здесь зарегистрировали более 224 тысяч случаев заражения, а 3,6 тысячи человек скончались.

Несмотря на это, страна, как и многие другие, постепенно ослабляет карантинные меры, а в начале июня отменила действовавший два месяца запрет на продажу алкоголя.

Как переживала карантин южноафриканская столица Кейптаун, смотрите на видео:

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Видео: tripmydream.com

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЮАР эпидемия королева коронавирус пандемия COVID-19

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