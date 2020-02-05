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Коронавирус-убийца унес жизни еще 65 человек

5 февраля, 01:12

Но число выздоровевших впервые превысило количество летальных исходов

/ Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

Количество жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 65: умерли 479 заразившихся жителей. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее поступила информация о гибели 414 человек. По обновленным данным, число инфицированных в провинции превысило 16,6 тыс., увеличившись на 3156 человек.

Согласно последним данным, число выздоровевших (520 человек) впервые превысило количество летальных исходов.

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Ранее сообщалось, что в Китае страшной смертью умер мальчик-инвалид, отец которого попал в карантин из-за коронавируса.

Такжекитайские власти наказали доктора, который первым забил тревогу из-за коронавируса.

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А в Минздраве Украины рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай вирус пневмония погибшие коронавирус пандемия ВООЗ

Источник: ТАСС

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