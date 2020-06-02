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Коронавирус унес жизни более 50 тыс. британцев

2 июня, 23:44

Елена Вус Елена Вус

СМИ проводят собственные подсчеты, которые часто не совпадают с официальными данными

Число жертв коронавируса в Великобритании, где карантинный скандал привел к отставке в правительстве, во вторник превысило 50 тыс. человек

По данным бюро статистики Британии, основная часть скончавшихся – жители Англии и Уэльса, пишет The Guardian.

Кроме того, в Шотландии, по официальным данным, зарегистрировано более 3,7 тыс. смертей, связанных с коронавирусом, в Северной Ирландии – почти 800 умерших.

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Между тем, СМИ проводят собственные подсчеты, которые часто не совпадают с официальными данными.

Так, по данным The Financial Times, в Великобритании зарегистрировано свыше 59 тыс. смертей с 13 марта, и это означает, что коронавирус стал прямой или косвенной причиной смерти 891 человека на каждый миллион, что является самым высоким показателем смертности от COVID-19 среди европейских стран.

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Ранее сообщалось, что в Британии будут отслеживать контакты людей, заразившихся коронавирусом. Одним из ключевых элементов программы Test and trace должно было стать специальное приложение для мобильных телефонов, однако пока оно не готово для массового внедрения и лишь испытывается на острове Уайт в Ла-Манше.

Также ранее сообщалось, что Британия отправит на карантин всех прибывающих из-за границы.

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О том, как европейские страны выходят из карантина и чего боится Совет Европы, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания смерть коронавирус британцы COVID-19

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