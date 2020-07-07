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Коронавирус ускоряется: директор ВОЗ озвучил плохие новости

7 июля, 20:23

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Пик пандемии еще не достигнут, а распространение самой инфекции ускоряется все быстрее

Всемирная пандемия коронавирусного заболевания COVID-19 еще не достигла своего пика – заболевание набирает темпы и распространяется все быстрее.

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Об этом, как сообщает France 24, 7 июля на онлайн-брифинге заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", – заявил он.

Глава ВОЗ отметил, что всего в мире официально зарегистрировано 11,4 млн случаев заражения, хотя раньше ученые 32 стран мира подписались под письмом, в котором обвинили организацию в приуменьшении масштабов распространения COVID-19.

При этом Гебрейесус отметил, более 400 тыс. новых инфицированных обнаружили за минувшие выходные, тогда как после возникновения вируса отметка в 400 тыс. заболевших была достигнута лишь спустя 12 недель.

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Также, по его данным, количество летальных исходов сейчас превышает 535 тыс., и создается впечатление выравнивания показателя смертности среди пациентов в разных странах.

"На самом деле некоторые страны достигли значительного прогресса в сокращении количества смертей в то время, как в других странах число смертей все еще растет", – объяснил Гебрейесус.

Напомним, что после замедления скорости распространения коронавирусной инфекции многие страны отменил карантин, что привело к новой вспышке, которая, в свою очередь, ударила по ценам на нефть.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ коронавирус пандемия COVID-19 Тедрос Аданом Гебреисус

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