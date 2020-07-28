Коронавирус увеличит на 10 тысяч смертность детей в мире от голода: названа причина

Связанный с пандемией коронавируса голодна 10 тыс. увеличит ежемесячный рост детской смертности в мире. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные ООН.

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Распространение инфекции увеличивает ежемесячный прирост детей, страдающих от острого недоедания, более чем на 550 тыс. За 12 месяцев это число таким образом дополнительно увеличится на 6,6 млн, в то время как за весь прошлый год зафиксировали 47 млн подобных случаев. Среди последствий истощения у детей — вздутие живота, задержки роста, нарушения умственного развития.

Прогнозируемое серьезное ухудшение ситуации связано с пандемией и вызванными ею ограничениями, из-за которых традиционно наиболее подверженные проблеме голода страны были отрезаны от рынка, а доступ их жителей к медицинской помощи сократился.

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Рост детской смертности впервые за последние несколько десятилетий обратит вспять достигнутый в этой сфере прогресс. Смертность детей до пяти лет в мире стабильно снижалась с 1980 года. При этом причиной около 45% детских смертей является неудовлетворительное питание.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуться с голодом "библейского масштаба", если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.

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