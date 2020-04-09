Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,58
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Коронавирус в Бразилии: Минздрав предлагает попросить помощи у наркокартелей

9 апреля, 09:00

Денис Беспалов

Бразилия - страна, которая больше всего страдает от эпидемии COVID-19 в Южной Америке

Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта призвал власти страны вступить в диалог с наркокартелями и незаконными вооруженными группировками, чтобы найти способ сдерживания эпидемии COVID-19 в фавелах (трущобы в городах с высоким уровнем преступности). Об этом сообщают AFP и DW.

"Мы должны понять, что это районы, где государство зачастую отсутствует и которыми заведуют наркоторговцы и вооруженные группировки. Как наладить контакт с ними? Разговаривая. Да, с наркодилерами, с вооруженными группами, потому что они тоже люди и им нужна помощь", - говорится в заявлении Мандетты.

Реклама

Бразилия – страна, которая больше всего страдает от эпидемии COVID-19 в Южной Америке. По последним данным, более 16 тысяч местных жителей заражены коронавирусом, 820 человек скончались от COVID-19.

В тренде
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 9 апреля и все подробности

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару назвал коронавирус "небольшим гриппом", раскритиковал СМИ за распространение страхов и заявил, что региональные власти должны покончить с концепцией "выжженной земли", как он называет введенные против эпидемии меры.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Бразилия наркокартель коронавирус

Источник: УНН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 апреляЕвросоюз
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 9 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 9 апреля и все подробностиДругие страны
Ляшко извинился за
Ляшко извинился за "1600 новых случаев коронавируса в Китае": сколько их на самом делеУкраина
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем миреДругие страны
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗ
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...