Коронавирус в Бразилии: Минздрав предлагает попросить помощи у наркокартелей

Бразилия - страна, которая больше всего страдает от эпидемии COVID-19 в Южной Америке

Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта призвал власти страны вступить в диалог с наркокартелями и незаконными вооруженными группировками, чтобы найти способ сдерживания эпидемии COVID-19 в фавелах (трущобы в городах с высоким уровнем преступности). Об этом сообщают AFP и DW.

"Мы должны понять, что это районы, где государство зачастую отсутствует и которыми заведуют наркоторговцы и вооруженные группировки. Как наладить контакт с ними? Разговаривая. Да, с наркодилерами, с вооруженными группами, потому что они тоже люди и им нужна помощь", - говорится в заявлении Мандетты.

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Бразилия – страна, которая больше всего страдает от эпидемии COVID-19 в Южной Америке. По последним данным, более 16 тысяч местных жителей заражены коронавирусом, 820 человек скончались от COVID-19.

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Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару назвал коронавирус "небольшим гриппом", раскритиковал СМИ за распространение страхов и заявил, что региональные власти должны покончить с концепцией "выжженной земли", как он называет введенные против эпидемии меры.

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