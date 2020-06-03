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Коронавирус в Бразилии унес жизни более 30 тысяч человек

3 июня, 02:48

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Свыше 223 тыс. пациентов выздоровели

Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, в Бразилии превысило 30 тысяч. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

За минувшие сутки зарегистрировано рекордное количество смертей вследствие инфицирования — 1 262, их общее число выросло до 31 199. Причины еще 4,3 тыс. летальных исходов, которые, предположительно, также могут быть связаны с инфекцией, выясняются. Свыше 223 тыс. пациентов выздоровели. Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 118 тыс. инфицированных и почти 8 тыс. умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (свыше 56,7 тыс. инфицированных), где из-за коронавируса умерли 5 686 человек. Третьим стала северо-восточная Сеара (более 53 тыс. инфицированных и 3 421 умерший).

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов из-за коронавирусной инфекции южноамериканская республика находится на четвертой строчке в мире после США, Великобритании и Италии.

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Ранее сообщалось, что Бразилия обогнала РФ по числу больных COVID-19.

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Бразилия жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

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