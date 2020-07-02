Коронавирус в Египте унес жизни более трех тысяч человек

Количество летальных исходов из-за коронавируса в Египте преодолело отметку 3 000. Об этом сообщил Минздрав страны, за минувшие сутки от связанных с коронавирусной инфекцией осложнений умер 81 человек, всего с начала пандемии умерли 3 034 больных.

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С учетом выявленных 1 503 новых инфицированных общее число заболевших на данный момент приблизилось к 70 тысячам — 69 814 человек. Выздоровел 18 881 заболевший.

Ранее Египет открыл международное авиасообщение, ряд курортов и достопримечательностей для туристов в рамках снятия наложенных из-за пандемии три месяца назад ограничительных мер. В частности, с 1 июля египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir возобновил прямые перелеты по 29 международным направлениям, к работе вернулись Египетский музей в центре Каира и Великие пирамиды Гизы.

С 27 июня в Египте снято большинство введенных в конце марта ограничений. Открылись кафе, рестораны, спортивные клубы и молодежные центры, полностью отменен комендантский час. Однако доступ на общественные пляжи, не имеющие отношения к отелям, а также в парки и сады отдыха закрыт.

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Также мы рассказывали, что туроператоры рассчитывают на возобновление авиаперелетов в Турцию, Грецию, Кипр, Черногорию, Хорватию и Грузию.

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