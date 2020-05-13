Коронавирус в Китае: из семи случаев новой пневмонии один "ввезли" из-за границы

В материковом Китае, который ранее признал ошибки во время борьбы с коронавирусом, за сутки были зарегистрированы семь новых случаев болезни, вызванных коронавирусом, и восемь бессимптомных больных.

Об этом сообщил Госкомздрав КНР.

Шесть больных с активной формой коронавируса выявлены в провинции Цзилинь, один "ввезенный" случай – в Шанхае. Из восьми бессимптомных случаев семь зафиксированы внутри страны, один "импортирован". 750 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Реклама

Но за сутки в Китае не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом. Ранее сообщалось об одном новом активном случае заболевания и 15 бессимптомных больных.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрировано 82 926 активных случаев заражения, из них 1 692 ввезенных из-за границы.

В тренде Количество пациентов с COVID-19 превысило четыре миллиона

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 104 человека, состояние 10 больных оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тысяч человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки также не зафиксировано новых случаев заражения.

Реклама

Ранее в США вновь заявили о том, что коронавирус появился в китайском Ухане.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама