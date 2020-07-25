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Коронавирус в мире: в ВОЗ заявили о новом антирекорде по заражениям

25 июля, 16:05

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

США продолжают лидировать по количеству пациентов с COVID-19

Количество зараженных коронавирусом в мире продолжает стремительно увеличиваться. Всемирная организация здравоохранения заявила о новом рекорде заболеваемости COVID-19. В течение пятницы, 24 июля, коронавирус зафиксировали у 284,1 тысячи человек. Такие данные обнародовала ВОЗ в своем отчете.

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Так, согласно опубликованным данным, самое большое количество случаев за минувшие сутки зафиксировано в США (69 641), Бразилии (67 860), Индии (49 310). Эти страны продолжают лидировать и по количеству больных.

В США число выявленных случаев достигло 3,93 млн, в Перу – 2,27 млн, в Индии – 1,28 млн.

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Напомним, ранее группа из 239 ученых из 32 стран подписалась под открытым обращением, в котором утверждается, что Всемирная организация здравоохранения преуменьшает риск распространения коронавирусной болезни COVID-19 через воздух. Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса .

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Кроме того, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в течение десятилетий.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ заражение коронавирус пандемия

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