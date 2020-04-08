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Коронавирус: в Великобритании прогнозируют 3000 смертей в день

8 апреля, 10:58

Денис Беспалов

Ожидается, что пик смертности придется на 17 апреля

Ведущие мировые аналитики по данным о заболеваниях прогнозируют, что Великобритания станет страной, наиболее сильно пострадавшей от пандемии COVID-19 в Европе, и на ее долю придется более 40% всех летальных случаев на всем континенте. Об этом сообщает издание The Guardian.

Институт метрик и оценки здоровья (IHME) в Сиэтле прогнозирует 66 тысяч смертей в Великобритании от COVID-19 к августу, ожидается, что пик смертности придется на 17 апреля – 2 932 летальных случая.

Эксперты исходили из количества доступных коек в больницах и потребностях в новых местах с учетом экспоненциального роста числа инфицированных. На пике британцам понадобится более 102 000 коек, а сейчас есть около 18 000, то есть дефицит – 85 тысяч.

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Аналитики утверждают, что дискуссии о "коллективном иммунитете" привели к задержке в Великобритании введения мер физического дистанцирования.

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Моделирование IHME прогнозирует, что к 4 августа в Великобритании будет зарегистрировано 66 314 смертей.

Согласно последним данным, количество смертей от COVID-19 в Великобритании превысило 6 тысяч. Среди больных и премьер-министр Борис Джонсон. Последнюю ночь он провел в реанимации.

Как сообщалось, в Великобритании люди массово жгут вышки сети 5G. Они уверены, что развертывание этой сети влияет на иммунитет и способствует распространению коронавирусной инфекции.

Вышки сети 5G жгут в Великобритании

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Великобритания коронавирус COVID-19

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