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Коронавирус зафиксировали еще в одной стране: женщина в тяжелом состоянии

8 марта, 01:01

Елена Вус

Коронавирус диагностировали у 46-летней женщины

В субботу, 7 марта, на территории соседней Молдовы был впервые диагностирован коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Молдовы.

Коронавирус диагностировали у 46-летней женщины, которая недавно вернулась из Италии.

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Врачи отметили, что она также болеет сахарным диабетом, что вызвало повышенное давление во время болезни.

Напомним, что ранее первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Польше. По словам главы Минздрава страны, заболевший приехал из Германии и был госпитализирован в городе Зелена-Гура.

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Стоит добавить, что коронавирус COVID-19 зафиксировали и в Украине: привез вирус в страну житель Черновцов, который только недавно вернулся из путешествия с женой по Италии.

А в Беларуси врачам удалось вылечить пациента с коронавирусом. Иранский юноша "был первым человеком в Беларуси, у которого было диагностировано это заболевание". На сегодняшний момент пациент чувствует себя удовлетворительно, нодо сих пор остается под присмотром врачей – выписка запланирована на конец следующей недели.

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женщина Молдова заражение коронавирус

Источник: Сегодня

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