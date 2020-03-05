Коронавирус захватывает Балканы: еще в одной стране подтвердили первое заражение

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Боснии и Герцоговине

Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Республики Сербской.

Министерство сообщило о случае заболевания, не уточняя пол и возраст заболевшего. В ближайшее время к прессе обратится министр здравоохранения республики Ален Шеранич, который подробно расскажет о случившемся.

Ранее коронавирус был зафиксирован в ряде других балканских стран, включая Северную Македонию, Хорватию и Словению.

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Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по последним данным, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели свыше 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

Тем временем китайские власти заявили, что готовы помочь странам, пострадавшим от коронавируса.

Отметим, в Украине официально подтвержден один случай заражении коронавирусом.

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