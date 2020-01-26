Коронавирус заразен только в определенный период: названа главная опасность заболевания

Пока не известно, к чему приведут дальнейшие мутации вируса

/ Фото: THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VIA WEIBO/Handout via REUTERS

Коронавирус является инфекционным во время инкубационного периода в своем носителе. Об этом сообщил глава Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэй, пишет The Guardian.

"Это усложняет работу властей по сдерживанию распространения вируса. Его инкубационный период, когда человек уже болен, но никаких симптомов заболевания нет, составляет от одного до 14 дней", – говорится в сообщении.

Ма Сяовэй пояснил, что информация о характеристиках вируса ограниченна, поэтому неясно, какие риски может представлять дальнейшие мутации.

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По информации источника, на начальной стадии заболевание может протекать без характерных симптомов, таких как кашель и лихорадка. Так, некоторые больные жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом.

По данным информационного портала "Ванъи", по состоянию на сегодняшний день вирусом заражены уже 2027 человек, а количество погибших выросло до 57. А в сети появилось видео абсолютно безлюдного китайского города: в большом количестве населенных пунктов власти объявляют карантин.

Кроме того, в Китае зафиксирована еще одна жертва смертельного коронавируса . Теперь число погибших вследствие болезни достигло 57 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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