Коронавирусом заразились 10 миллионов человек: топ-10 самых пострадавших стран

Больше половины всех инфицированных уже выздоровели

Коронавирусную инфекцию, которая вызывает болезнь COVID-19, обнаружили уже более чем у 10 миллионов человек во всем мире, таким образом инфекция охватила еще миллион человек менее чем за неделю – еще 22 июня было зафиксировано 9 млн инфицированных.

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Такие данные были опубликованы онлайн-трекером Центра системных исследований и инженерии при Университете Джона Хопкинса (CSIS) 28 июня. По данным на момент публикации, в мире насчитывается 10 001 527 зараженных.

Лидерство по распространению вируса сохраняют США, Бразилия и Россия. Список самых пострадавших стран выглядит следующим образом:

США – 2 510 323; Бразилия – 1 313 667; Россия – 633 542; Индия – 528 859; Великобритания – 311 727; Перу – 275 989; Чили – 267 766; Испания – 248 469; Италия – 240 136; Иран – 220 180.

Согласно CSIS, больше половины всех инфицированных – 5 065 869 человек – уже выздоровели и покинули больницы.

Помимо того, приближается к полумиллионной отметке и количество жертв COVID-19. Из 499 тысяч погибших пациентов большинство приходится на США (125 539), Бразилию (57 070) и Великобританию (43 598).

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Напомним, что действующей вакцины от коронавирусной инфекции все еще нет. В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало применять для лечения COVID-19 у взрослых и детей средство ремдесивир.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения рекомендовала применять противовоспалительное средство дексаметазон при лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19.

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