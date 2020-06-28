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Коронавирусом заразились 10 миллионов человек: топ-10 самых пострадавших стран

28 июня, 13:19

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Больше половины всех инфицированных уже выздоровели

Коронавирусную инфекцию, которая вызывает болезнь COVID-19, обнаружили уже более чем у 10 миллионов человек во всем мире, таким образом инфекция охватила еще миллион человек менее чем за неделю – еще 22 июня было зафиксировано 9 млн инфицированных.

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Такие данные были опубликованы онлайн-трекером Центра системных исследований и инженерии при Университете Джона Хопкинса (CSIS) 28 июня. По данным на момент публикации, в мире насчитывается 10 001 527 зараженных.

Лидерство по распространению вируса сохраняют США, Бразилия и Россия. Список самых пострадавших стран выглядит следующим образом:

  1. США – 2 510 323;
  2. Бразилия – 1 313 667;
  3. Россия – 633 542;
  4. Индия – 528 859;
  5. Великобритания – 311 727;
  6. Перу – 275 989;
  7. Чили – 267 766;
  8. Испания – 248 469;
  9. Италия – 240 136;
  10. Иран – 220 180.

Согласно CSIS, больше половины всех инфицированных – 5 065 869 человек – уже выздоровели и покинули больницы.

В тренде
Коронавирусом заразились 10 миллионов человек: топ-10 самых пострадавших стран

Помимо того, приближается к полумиллионной отметке и количество жертв COVID-19. Из 499 тысяч погибших пациентов большинство приходится на США (125 539), Бразилию (57 070) и Великобританию (43 598).

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Напомним, что действующей вакцины от коронавирусной инфекции все еще нет. В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало применять для лечения COVID-19 у взрослых и детей средство ремдесивир.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения рекомендовала применять противовоспалительное средство дексаметазон при лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Бразилия Великобритания Индия Иран Испания Италия Перу США Чили эпидемия коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Сегодня

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