Коронавирусом заразились 7 млн человек: топ-10 самых пострадавших стран

Количество людей, которые заразились коронавирусом SARS-CoV-2, во всем мире превысило отметку в 7 миллионов человек – таким образом, чтобы "покорить" еще миллион человек, инфекции понадобилось чуть больше недели.

Так, согласно данным Центра системных исследований и инженерии при Университете Джона Хопкинса, днем 8 июня в мире официально насчитывалось 7 033 333 случаев заражения.

При этом журналисты и активисты считают, что в некоторых странах могут умышленно занижать показатели распространения эпидемии, а в других – например, Северной Корее и Туркменистане – вообще утверждают об отсутствии заразившихся, но эксперты этим данным не верят.

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Лидером по распространению вируса уверенно остаются США, где инфекцию обнаружили у 1 942 363 человек. За ними следуют:

Бразилия – 691 758;

Россия – 476 043;

Великобритания – 287 621;

Индия – 258 090;

Испания – 241 550;

Италия – 234 998;

Перу – 196 515;

Франция – 191 102;

Германия – 185 869.

Кроме того, с начала всемирной пандемии в конце декабря прошлого года ее жертвами стали 403 112 человек, лидерство по этому показателю тоже принадлежит Штатам, где скончались 110 514 пациентов с COVID-19.

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При этом победить болезнь удалось 3 149 989 людям.

Несмотря на такую тяжелую ситуацию, многие страны уже объявили о начале ослабления карантина. А в Индии накануне снятия так называемого "локдауна" вообще зарегистрировали антирекорд новых случаев заражения за сутки.

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