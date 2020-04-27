Коронавирусом заразилось более 3 млн человек: топ-10 пострадавших стран

«Рубеж» в 3 млн коронавирус преодолел всего за 12 дней

Новый коронавирус продолжает распространяться по миру. Согласно последним подсчетам Центра системных исследований и инжиниринга при американском Университете Джона Хопкинса, COVID-19 обнаружили у 3 002 303 человек в 185 странах и территориях мира.

"Рубеж" в 3 млн коронавирус преодолел всего за 12 дней – 15 апреля в мире было всего 2 млн зараженных.

Стоит отметить, что из трех миллионов заболевших на сегодняшний день выздоровели 878 113 человек, умерли – 208 131.

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Топ-10 стран по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом:

США – 972 969; Испания – 229 422; Италия – 199 414; Франция – 162 220; Германия – 158 142; Великобритания – 154 038; Турция – 110 130; Иран – 91 472; Россия – 87 147; Китай – 83 912.

В Украине по состоянию на 9:00 27 апреля подтверждено 9 009 случаев заражения COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели.

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Новости "Сегодня" сообщали, что в настоящий момент в мире разрабатывается порядка 70 вариантов вакцин против коронавируса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вакцина от коронавируса после своей разработки должна стать доступной для всех.

Как известно, население земли составляет порядка 7,7 млрд человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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