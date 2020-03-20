Коронавирус пробрался в еще одну страну мира

Коронавирусную инфекцию зафиксировали в еще одной стране мира. В Нигере COVID-19 заразился 36-летний мужчина, об этом сообщает Reuters.

Как рассказал министр здравоохранения страны, о первом зараженном стало известно вчера, 19 марта. Вирус подхватил нигериец, который недавно ездил в Того, Гану, Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо.

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Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о нехватке в мире оборудования для диагностики коронавируса. По словам главы ВОЗ, организация делает сейчас все возможное для решения проблемы, однако "нехватка продолжит быть вызовом".

А тем временем в Италии от коронавируса умерло уже больше людей, чем в Китае. С начала вспышки опасной болезни в стране умерли 3405 человек.

Кроме того, недавно украинец Артем Тодерян, родом из Черновицкой области, который около 10 лет живет в Италии, рассказал нам, как переживают пандемию в Милане и что изменилось в жизни страны после обнаружения COVID-19. Подробнее читайте в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

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