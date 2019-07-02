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Коррупционерам в странах G20 придется туго: принята новая декларация

2 июля, 11:35

Страны "Большой двадцатки" решили подать личный пример в выполнении антикоррупционной конвенции ООН

Саммит G20 в Осаке. Фото: Tomohiro Ohsumi/REUTERS
Саммит G20 в Осаке. Фото: Tomohiro Ohsumi/REUTERS.

Страны клуба "Большой двадцатки" не будут предоставлять политическое убежище тем, кто у себя на родине обвиняется в коррупционных преступлениях, а также будут более тесно сотрудничать в вопросе "возвращения активов".

Как говорится в декларации, которую лидеры G20 подписали на саммите, который проходил 28-29 июня в Осаке, таким образом страны "Большой двадцатки" решили подать личный пример в выполнении антикоррупционной конвенции ООН.

Также в странах клуба должен как можно быстрее вступить в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за подкуп иностранных граждан и чиновников.

Кроме того, страны будут стремиться к свободной и честной торговли, для чего, в частности, нужна реформа Всемирной торговой организации.

Сама декларация была опубликована на сайте "Большой двадцатки".

Напомним, что на саммите G20 в Осаке лидеры 20 самых мощных стран мира провели ряд встреч. Как стало известно, на некоторых из них поднимался и "украинский" вопрос.


Кроме того, китайский лидер Си Цзиньпин назвал главной угрозой для мировой экономики односторонние торговые ограничения, поскольку они приводят к конфликту и нарушают правила в мировой торговле, и призвал им противостоять.

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Тег коррупция, Большая двадцатка, G20, хищение, политическое убежище, убежище

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