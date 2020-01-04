Кортеж шиитов подвергся авиаудару США в Багдаде – СМИ

В результате удара погибли шесть человек, трое ранены

/ Фото: Pixabay

Кортеж машин шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" подвергся авиаудару в пригороде Багдада. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По его данным, транспорт, в котором находились представители командования "Аль-Хашд" был атакован с воздуха в районе Эт-Таджи на севере иракской столицы.

Как передает телеканал "Ас-Сумария", удар был нанесен Вооруженными силами США, его целью был один из командиров ополчения. По информации телеканала, в результате удара погибли шесть человек, трое ранены.

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Поздне стало известно, что представители командования шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" не пострадали в результате авиаудару США по конвою его бойцов в районе Эт-Таджи на севере иракской столицы. Об этом сообщает информационный портал "Багдад аль-Яум".

"Можем подтвердить, что удар нанесен в районе стадиона Эт-Таджи. Лидеров ополчения в числе погибших нет, — указали источники в „Аль-Хашд аш-Шааби". — Призываем прессу полагаться на информацию из официальных источников, не позволяя вводящим в заблуждение СМИ передавать ложные новости, направленные на дестабилизацию обстановки в стране".

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон уже взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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