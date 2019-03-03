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Космолет Илона Маска успешно пристыковался к МКС: появилось видео

Сегодня, 14:53

Первая в истории стыковка космического корабля Crew Dragon состоялась около 14:оо по киевскому времени

Crew Dragon
Crew Dragon. Фото: Flickr
Космолет Илона Маска успешно пристыковался к МКС: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bce/009/5c7bce00994df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bce/009/5c7bce00994df.jpg Другие страны Первая в истории стыковка космического корабля Crew Dragon состоялась около 14:оо по киевскому времени

Американский беспилотный космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции.

Первая в истории стыковка созданного компанией SpaceX аппарата произошла около 06:00 по времени Восточного побережья США (13:00 по киевскому времени), сообщают в NASA

Процесс происходил в автоматическом режиме при помощи нового узла, который на орбитальном комплексе установили в 2016 году.

Корабль доставил на МКС груз массой почти 200 кг, в том числе продовольствие и материалы для научных экспериментов.

Также на борту находился манекен с датчиками, на основании информации полученной с которых специалисты сделают выводы о безопасности полетов на данном типе корабле для человек.

Напомним, что первый запуск Crew Dragon к МКС совершили 2 марта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На орбиту корабль доставила ракета-носитель Falcon-9.

Как мы уже писали, американский президент Дональд Трамп уже назвал это великолепным успехом и поздравил с этим достижением NASA, SpaceX и всех остальных, к этому причастных.

В свою очередь, в NASA успешный запуск Crew Dragon считают ключевым шагом к восстановлению пилотируемых космических полетов с американской территории после многолетнего перерыва в результате закрытия программы Space Shuttle в 2011 году.

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Тег NASA, космос, мкс, SpaceX, Falcon 9, Crew Dragon

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