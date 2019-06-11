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Косово разорвало сотрудничество с ООН из-за россиянина

11 июня, 16:22

Поводом для конфликта послужило отсутствие осуждения действий Михаила Краснощекова со стороны руководителя МООНК

Военные дежурят около Зубин Потока, где был избит Михаил Краснощеков. Фото: REUTERS/Laura Hasani
Военные дежурят около Зубин Потока, где был избит Михаил Краснощеков. Фото: REUTERS/Laura Hasani.

Власти Косово прекратили коммуникацию с миссией ООН. Косовский министр иностранных дел Бехджет Пацолли объяснил такое решение позицией руководства миссии МООНК касательно инцидента вокруг ее сотрудника-россиянина.

28 мая российский дипломат Михаил Краснощеков был избит во время операции албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере Косово, что вызвало резкую реакцию главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Позже посол Косово в США Влера Читаку заявила в Совбезе ООН, что Краснощеков "добровольно стал щитом для банд, против которых проводилась полицейская операция" и "использовал автомобиль миссии ООН, чтобы создать баррикады во время полицейской операции".

По словам посла, здоровью Краснощекова ничего серьезного не угрожает, хотя у него были диагностированы перелом скуловой кости и верхней челюсти.

"Мы прекратили коммуникацию с миссией ООН в Косово, и до тех пор, пока они не прояснят ситуацию, мы не будем считать их дружественными. Имидж миссии сегодня вызывает сожаление", – заявил Пацолли, выступая в Совете Безопасности ООН.

Министр назвал неприемлемыми действия главы МООНК Захира Танина, который не осудил действия своего сотрудника.

"Пока эта международная миссия будет использоваться для создания барьеров на пути правопорядка, она всегда будет получать одинаковый ответ. Персонал миссии ООН нарушает международное право и Устав Организации Объединенных Наций. Один сотрудник мешает полиции, а другого ловят на воровстве", – подчеркнул Пацолли.

Напомним, что в конце прошлого месяца на Балканах произошло обострение, в результате которого Сербия даже привела войска в состояние боевой готовности.

Кроме того, к Международному дню миротворцев "Сегодня" общались с военнослужащими, которые поделились своим опытом участие в миротворческом контингенте в Косово. Подробнее в видеосюжете:


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Тег Россия, Косово, ООН, Балканы , миссия оон

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