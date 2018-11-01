Кости в посольстве Ватикана: на загадку 35-летней давности проливается свет
Эксперты огласили первые заключения, которые они сделали, проанализировав останки, найденные под пристройкой к посольству Ватикана
Предварительный анализ костей, которые в начале этой неделе обнаружили под пристройкой к посольству Ватикана в Риме, показал, что они принадлежали женщине.
Как сообщает BBC, именно к такому заключению пришли эксперты-патологоанатомы, изучив найденную тазовую кость. Для дальнейшего исследования – чтобы установить родственные связи усопшей – надо будет изъять биоматериал из черепа.
В дальнейшем полученное ДНК сравнят с ДНК родственников двух девушек, которые пропали в Ватикане 35 лет назад. На это может уйти 10 дней.
Напомним, что речь идет о 15-летних Мирелле Грегори и Эмануэле Орланди, которые исчезли в 1983 году с промежутком в шесть недель. Несмотря на то, что эти два инцидента никогда официально не связывались, они считаются едва ли не самыми загадочными инцидентами в истории современной Италии.
Тем временем родственников пропавших девушек отреагировали на открытие. Причем, если брат Эмануэлы, Пьетро Орланди выразил недоверие к заключению о связи найденных останков с его сестрой, то сестра Миреллы выразила надежду на то, что догадки полицейских оправдаются.
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