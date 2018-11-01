Кости в посольстве Ватикана: на загадку 35-летней давности проливается свет

Сегодня, 03:23

Эксперты огласили первые заключения, которые они сделали, проанализировав останки, найденные под пристройкой к посольству Ватикана

Фото: AFP
Фото: AFP

Предварительный анализ костей, которые в начале этой неделе обнаружили под пристройкой к посольству Ватикана в Риме, показал, что они принадлежали женщине.

Как сообщает BBC, именно к такому заключению пришли эксперты-патологоанатомы, изучив найденную тазовую кость. Для дальнейшего исследования – чтобы установить родственные связи усопшей – надо будет изъять биоматериал из черепа.

В дальнейшем полученное ДНК сравнят с ДНК родственников двух девушек, которые пропали в Ватикане 35 лет назад. На это может уйти 10 дней.

Напомним, что речь идет о 15-летних Мирелле Грегори и Эмануэле Орланди, которые исчезли в 1983 году с промежутком в шесть недель. Несмотря на то, что эти два инцидента никогда официально не связывались, они считаются едва ли не самыми загадочными инцидентами в истории современной Италии.

Тем временем родственников пропавших девушек отреагировали на открытие. Причем, если брат Эмануэлы, Пьетро Орланди выразил недоверие к заключению о связи найденных останков с его сестрой, то сестра Миреллы выразила надежду на то, что догадки полицейских оправдаются.

Как мы уже писали,  Папа Римский Франциск сравнил аборты с наемными убийствами, осудив "подавления человеческой жизни в утробе матери во имя защиты других прав"
Ватикан, убийство, кости, останки
Источник:

"Сегодня"

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